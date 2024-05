Gălățenii au pierdut toate șansele din actuala stagiune de a ajunge în cupele europene. Mai întâi, formația dirijată de Dorinel Munteanu a suferit o înfrângere în finala Cupei României cu Corvinul Hunedoara (2-2, 2-3 d.l.d.). Ulterior, Oțelul a fost înfrântă și de ”U”, care o va întâlni pe Universitatea Craiova în finala barajului pentru accederea în tururile preliminare UEFA Conference League.

Dorinel Munteanu, discurs-manifest despre situația de la Oțelul Galați

După 0-2 cu ”U” Cluj, Dorinel Munteanu și-a felicitat elevii și pe fani pentru performanțele din ediția 2023/24 a Superligii României. Chiar dacă a ratat accederea în tururile preliminare ale cupelor europene, antrenorul a menționat că echipa a evoluat enorm în ultimii ani și că e mulțumit de parcursul Oțelului de până acum.

”Nu știu dacă unii mă consideră nebun, dar, după acest ciclu de trei ani de zile în care echipa a avut un progres, pot să spun că sunt foarte mulțumit. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru acești trei ani minunați pentru fotbalul gălățean, vreau să felicit suporterii mulțumiți, dar și pe cei nemulțumiți. O echipă nu se construiește într-o săptămână, două sau trei.

Am încheiat un ciclu foarte greu, dar foarte frumos. De mâine, responsabilitatea este a mea și voi face tot posibilul ca la anul să arătăm altfel. Am pierdut jocul pe greșelile defensive. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost lângă noi. Toți au participat la acești ani minunați.

Chiar dacă am fost aproape de Europa, nu am reușit să facem acest pas. Ne-am atins nivelul maxim. Nu pot să fiu supărat, probabil de mâine voi analiza exact ce s-a făcut. Cine cunoaște puțin fotbal a văzut că noi am dat totul pe teren. Nu voi trece ușor peste aceste lucruri, dar se întâmplă, și cei mai mari fotbaliști ratează penalty-uri. Am pierdut pe mâna noastră.

Trebuie să fie oamenii lângă noi, să ne ajute un sprijin financiar. Au fost foarte multe probleme la club, dar nu e momentul să mă vait, ci trebuie să ne bucurăm, pentru că am fost puțini mai buni decât Botoșani, Dinamo, Craiova și Voluntari. Nu ne-a dat nimeni nicio șansă, dar uite că am reușit ceva.

Este clar că unora li se termină contractul, la alții trebuie să renunțăm, pentru că nu au dat randamentul bun. Cu unii o să continuăm. Să nu vă gândiți că voi avea buget de 10-15 milioane de euro. Eu sper să am buget puțin mai mare decât anul acesta, dar bugetul să-l consolidăm încât să primim banii la timp.

Chiar dacă sunt necăjit că am pierdut două posibilități de a merge în Europa, trebuie să mă bucur pentru băieți și pentru suporteri, care cred că-și vor aminti de sezonul acesta”, a spus Dorinel Munteanu.