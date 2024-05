Klopp va pleca de pe Anfield, după nouă ani, la finalul acestui sezon. Atmosfera de la începutul meciului Liverpool - Wolverhampton a fost pur și simplu senzațională.

În galeria foto din acest material puteți vedea imagini de pe Anfield, de la ultimul meci din mandatul lui Jurgen Klopp.

Aproape 60.000 de spectatori au venit pe Anfield la duelul cu Wolverhampton. Meciul nu are nicio miză sportivă, pentru că Liverpool va termina cu siguranță pe locul 3, după Manchester City și Arsenal. Chiar și așa, fanii au luat cu asalt arena pentru a-și lua rămas bun de la legendarul antrenor.

A fost o atmosferă incendiară și pe străzile din orașul Liverpool. Fanii au urmărit autocarul pe traseu, au aprins fumigene și i-au scandat numele lui Klopp.

A special welcome to Anfield for Jürgen's Reds ❤️ pic.twitter.com/x17ItW6MGt