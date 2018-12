FCSB - Gaz Metan, ora 20:00! Schimbarile pregatite de Dica: asa ar putea arata FCSB la meciul capital cu ardelenii

Comentam FCSB - Gaz Metan Medias live pe www.sport.ro, m.sport.ro si Facebook/Sport.ro

FCSB - Gaz Metan Medias se joaca in aceasta seara, ora 20:00.

FCSB este obligata de clasament sa castige. Viitorul a facut spectacol cu Dinamo, scor 4-1, si a urcat pe locul 2 in clasament. Astfel, echipa lui Dica are doar varianta victoriei in aceasta seara pentru a nu pierde contactul cu liderul CFR Cluj.

Nicolae Dica are in sfarsit motive sa stea relaxat. Cel putin in ceea ce priveste linia de aparare. Dupa mai multe etape in care a fost nevoit sa improvizeze in defensiva din pricina accidentarilor sau suspendarilor, acum Dica ii are la dispozitie pe singurii fundasi centrali de meserie din lot.

O problema ar putea fi in atac. Gnohere este suspendat dupa eliminarea din derby-ul cu Dinamo si nu va putea juca nici contra celor de la Gaz Metan. Cel mai probabil, Dica il va trimite ca varf impins pe Tanase.

Revenirea lui Planic rezolva si problema banderolei. La ultima partida, Filip a purtat banderola si a iesit in evidenta dupa gestul facut de Florinel Coman. Tanarul jucator venit de la Viitorul l-a injurat pe Filip si a creat un scandal urias ce a tinut toata saptamana.

Cum ar putea arata FCSB la meciul cu Gaz Metan: Balgradean - R.Benzar, Planic, Balasa, Morais/Al.Stan - Nedelcu, Filip - Man, Morutan, Teixeira - Tanase