FCSB - VITORIA GUIMARAES 0-0 | "Daca era 2-0 la pauza nu se supara nimeni" Andronache, la ultimul meci ca principal: "Voi munci la fel din orice postura"

FCSB 0-0 Guimaraes, in prima mansa a Play Off-ului UEFA Europa League.

Vergil Andronache: "Daca era 2-0 la pauza nu se supara nimeni" // "Vom munci la fel din orice postura"

"Consider ca am realizat ce ne-am propus. In prima repriza am dominat total jocul, din pacate nu am reusit sa marcam, desi am avut 2-3 situatii clare. Plus bara aceea, situatia de 1 la 1 a lui Coman...

In repriza a doua s-au mai echilibrat lucrurile si asa s-a terminat 0-0.



Consider ca nu este un rezultat corect, adversarul nostru nu si-a creat situatii de gol. A avut o usoara dominare pe final, dar atat.

Daca era 2-0 la pauza nu se supara nimeni.

Cred ca e cam aceeasi situatie ca la Mlada. Daca inscriem un gol acolo, sansele sunt. Eu consider ca sunt sanse 50-50 in acest moment.

Noi, stafful tehnic, suntem oameni din club si facem ce ni se cere, asiguram continuitatea. Vom vedea ce se va intampla. Noi suntem fericiti ca in acest moment avem sanse reale de calificare, asta ne-am dorit. Vom munci la fel de mult din orice postura.

Nu conteaza atat de mult pozitia din club, conteaza ca fiecare dintre noi sa punem umarul la calificare.



Altii trebuie sa aprecieze daca mi-am facut treaba. Ce pot sa spun eu este ca am facut totul pentru ca la echipa sa fie continuitate", a spus Vergil Andronache dupa FCSB 0-0 Guimaraes.