Teixeira, discurs devastator la adresa lui Becali: "Fara comportamentul lui, FCSB castiga ultimele 3 titluri! Nu e sanatos pentru fotbal!"

Filipe Teixeira si-a sustinut fosta echipa in duelul din Europa League.

Fost jucator la FCSB in perioada 2017-2019, Filipe Teixeira trage un semnal de alarma in privinta lui Gigi Becali.

"Influenteaza jucatorii, starea lor de spirit. Toata lumea stie ce se intampla, asta e, el e patron si face cum vrea el. Dar parerea mea e ca nu o sa ajunga sa faca performanta, nu e sanatos pentru fotbal. Nu e bine nici pentru fotbalul romanesc. E cea mai mare echipa din Romania si mi se pare ca trebuie sa faca performanta. Jucatorii si antrenorii stiu care e situatia, antrenorii sunt intr-o situatie in care nu au ce sa faca. E complicat!



S-a intamplat (sa-i spuna antrenorul ca Becali nu il vrea pe teren)! Trebuie sa se schimbe ceva, pentru fotbalul romanesc, pentru FCSB. E pacat! Daca nu se intamplau lucrurile astea, FCSB castiga titluri. Nu unul, ultimele trei sezoane le putea castiga" a spus Filipe Teixeira la Telekom Sport.

"FCSB poate marca in Portugalia"

Teixeira a sustinut-o pe FCSB in duelul de joi seara din play-off-ul Europa League si crede in calificarea vicecampioanei Romaniei.

"Cred ca a fost un meci echilibrat, dar rezultatul e echitabil. A fost un meci bun, dar Guimaraes nu a dat gol in deplasare si cred ca o sa fie bine. Nu cred ca Vitoria i-a luat de sus, poate presa din Portugalia a facut asta. Eu nu sunt de parerea asta, mai ales ca au revenit jucatori foarte importanti, precum Pintilii, jucatori care dau echilibru.



Eu cred sincer ca FCSB o sa poata da gol in Portugalia. Eu am vazut meciul din campionat al Vitoriei si au jucat mult mai bine. Acum a fost alt meci, poate s-au gandit sa nu primeasca gol, sa incerce sa marcheze si sa ramana sanse pentru al doilea meci. FCSB a fost agresiva, nu i-a lasat sa joace. Am tinut cu FCSB, am multi prieteni acolo, am stat doi ani buni si de asta am tinut cu ei. Mi-ar fi placut sa joc un astfel de meci, mai ales cu o echipa din Portugalia" a mai spus Teixeira.