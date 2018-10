VIDEO EMOTIONANT | Morosanu, in lacrimi dupa ce L-A DISTRUS pe turcul Ozer: si-a anuntat retragerea! Unde va avea loc ultima gala

La finalul galei de la Piatra Neamt, Catalin Morosanu si-a anuntat retragerea. Morosanu a precizat ca meciul de aseara a fost ultimul pentru el in Moldova, va mai face o gala in Craiova, iar retragerea va avea loc in Ardeal.

Morosanu va lasa ringul pentru costum. Va deveni promotor dupa ce va pune capat carierei de luptator si a avut un mesaj pentru tinerii care vor sa se apuce de acest sport: "Vin sa caut! Voi veti fi urmatorii eroi ai Romaniei!"

"Voua vi se pare usor de la televizor, dar sa stiti ca turcul mi-a facut cateva surprize. Nu ma asteptam. Ma bucur foarte mult, a fost sala plina. Bai, nu a mai fost sala plina din Local Kombat, din urma cu 10 ani. Nu-mi vine sa cred cata lume a venit sa ma sustina. Le multumesc din toata inima. A fost ultimul meu meci in Moldova. Fara fanii mei eu nu as exista. Am schimbat tactica, i-am dat la gioale, statea foarte bine inchis. Si am zis: 'Ba, ce sta asta asa inchis?'. Eu foarte rar dau knock out din low kick, dar am simtit ca intra foarte bine. I-am tras cu o sete de nu mai stia ce e cu el, l-am batut. La anul ma gandesc la retragere. Mai o fac o gala in Craiova, in Ardeal si imi iau ramas bun de la toti romanii care m-au sustinut in astia 12 ani de cariera frumoasa.

Ma gandesc sa merg pe cariera de promotor. Antrenor va fi Sebastian Ciobanu, va fi maestrul Mihai Constantin. Vreau sa promovez noi eroi. Dragi luptatori, va caut sa ajungeti urmatorii eroi ai Romaniei", a declarat Morosanu la finalul meciului.