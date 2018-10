"M-am rugat lui Dumnezeu sa ma lase singur in cusca cu acest clovn!" Discurs HALUCINANT al lui Khabib la intoarcerea in Rusia

Khabib Nurmagomedov l-a invins pe Conor McGregor si este campionul UFC.

Campionul UFC, Khabib Nurmagomedov s-a intors acasa si a oferit fanilor sai stransi pe un stadion un discurs incredibil. Acesta nu a cerut iertare pentru bataia generala iscata dupa lupta sa cu McGregor si a spus: "Nu poti inchide un vultur in cusca".

Nurmagomedov s-a chinuit sa se faca auzit pe Arena Anzhi din Dagestan, acolo unde peste 10.000 de fani s-au strans sa-l intampine pe campionul UFC.

Luptatorul poreclit "Vulturul" a parut inca plin de manie la intoarcerea acasa si nu s-a putut abtine de la a-l ataca verbal pe adversarul sau irlandez.

"M-am rugat la Dumnezeu pentru un singur lucru, sa ma lase singur in cusca cu acest claun. I-am cerut asta in fiecare zi. M-am rugat sa nu avem rani, sa ne recastigam taria si sa fim inchisi acolo, in cusca. Pentru ca multe au fost spuse in afara costii, si am spus ca odata ce usa va fi inchisa, nu voi mai fi responsabil pentru actiunile mele", a declarat Khabib.

Mai mult, Nurmagomedov a tinut sa isi laude si poporul.

"Primul lucru pe care am vrut sa i-l arat a fost diferenta dintre poporul lui si poporul nostru. Noi ne cunoastem istoria, ne stim strabunii si lucrurile prin care au trecut. Nimic nu ne poate invinge", a spus rusul in fata fanilor sai.

Cat despre nebunia generala iscata imediat dupa lupta, Khabib Nurmagomedov nu a tinut sa ceara iertare si a avut o explicatie pentru cele intamplate.

"Unii spun ca am facut un lucru rau, altii ca am facut bine. Nu poti inchide un vultur in cusca si le-am aratat asta", a fost explicatia rusului.

Khabib Nurmagomedov did finally receive the #UFC lightweight belt, which Dana White refused to give him after the post-fight brawl with Conor McGregor’s team. Here he is lifting it to his fans at his homecoming in Dagestan @TeamKhabib @TheNotoriousMMA #KhabibMcGregor pic.twitter.com/O31xd0Xkyd