KO-ul despre care vorbeste toata planeta. Legendarul Fedor a revenit azi dimineata in cusca! VIDEO

Ce s-a intamplat in doar cateva secunde.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Cel mai cunoscut luptator de MMA din istorie, Fedor Emelianenko, considerat de multi drept si cel mai tare luptator din istorie, a revenit aseara in cusca pentru un meci istoric.

Ajuns la 41 de ani, Fedor a dat piept cu o alta legenda a MMA-ului, fostul campion din UFC, Frank Mir. Meciul dintre cei doi a fost unul epic si s-a incheiat in doar 48 de secunde, dupa ce Fedor a reusit sa il faca KO pe Mir, nu fara emotii insa.

Fedor a avansat astfel in semifinalele turneului Bellator la categoria grea, acolo unde va da piept cu Chael Sonnen, in cealalta semifinala urmand a se confrunta Matt Mitrione cu castigatorul din meciul Ryan Bader - King Mo.

Fedor a inregistrat aseara victoria cu numarul 37 in cariera, avand doar 5 infrangeri, insa performanta incredibila sta in perioada de 10 ani de invincibilitate, din 2000 pana in 2010, atunci cand a dominat lumea MMA-ului.

Vezi mai jos meciul cu Mir.