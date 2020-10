Imaginile care au OPRIT TIMPUL in loc! Khabib, distrus de durere la finalul meciului cu Gaethje! Ce a facut adversarul sau a emotionat pe toti

Imediat dupa ce l-a invins pe Justin Gaethje pe Fight Island din Abu Dhabi, Khabib Normagomedov si-a anuntat retragerea din UFC.

Khabib si-a rapus adversarul in doar 5 minute, pastrandu-si astfel titlul in UFC, ultimul titlu pentru care s-a luptat.

La finalul meciului, luptatorul a cazut la podea si a inceput sa planga in hohote. Motivul a fost tatal sau, care a decedat pe 3 iunie la Moscova, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Khabib a anuntat ca se retrage din acest motiv.

Adversarul rusului, Justin Gaethje a emotionat pe toata lumea, cand, la finalul meciului a mers sa il stranga in brate pe Khabib, care plangea in mijlocul ringului. Gestul sau a devenit viral si a strans milioane de vizualizari in scurt timp.