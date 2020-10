McGregor, mesaj de ultima ora pentru Khabib dupa anuntul ca se RETRAGE din UFC! Nimeni nu se astepta la o asemenea reactie

Nurmagomedov l-a invins pe Justin Gaethje in Emiratele Arabe Unite la cea de-a 29-a aparitie de-a sa in UFC. La finalul meciului, a anuntat ca se retrage: "I-am promis mamei ca nu voi mai lupta fara tatal meu alaturi!" Parintele sau si-a pierdut viata in iulie, dupa ce s-a luptat cu noul coronavirus.

McGregor l-a felicitat pe Khabib pentru victoria cu Gaethje si i-a transmis ca ii e alaturi in suferinta.



"Un meci bun, Khabib. Eu voi continua. Te respect si iti transmit condoleante pentru disparitia tatalui tau. Tie si familiei tale. Familia McGregor", e mesajul lui Conor pentru luptatorul din Rusia.



Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors.