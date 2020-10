Khabib si-a SPULBERAT adversarul, apoi a facut anuntul care a provocat CUTREMURUL: se RETRAGE din UFC: "Nu pot sa lupt fara tata!"

Lui Khabib i-au trebuit mai putin de 5 minute pentru a-l invinge pe Gaethje si a-si pastra titlul in UFC. Luptatorul si-a aparat centura pentru a 3-a oara. Imediat dupa ce a obtinut victoria, Khabib s-a prabusit la podea si a izbucnit in lacrimi.

"Le multumesc baietilor care sunt cu mine, care au stat alaturi de mine si de tatal meu pentru mai bine de 10 ani. Javier (antrenorul sau), te iubesc mult. Imi iubesc toata echipa. Multumesc. Azi e ultima mea lupta, nu mai vin aici fara tata. Cand UFC a venit la mine si mi-a zis de lupta asta, am vorbit cu mama timp de 3 zile. Nu a vrut ca eu sa lupt fara tata. I-am promis ca asta e ultima lupta! Vreau un singur lucru, ca UFC sa ma puna pe primul loc, sa fiu cel mai bun din lume. Cred ca merit asta. Vreau sa-i multumesc lui Justin, stiu ca ai grija de oamenii tai. Sa fii apropiat de parintii tai, nu stii ce se va intampla maine. Ii multumesc antrenorului meu, va multumesc tuturor! Asta e ultima mea lupta in UFC", a spus Khabib in lacrimi.

Tatal lui Khabib a murit la Moscova, pe 3 iunie, dupa ce a fost rapus de COVID.

Khabib are 29 de meciuri in UFC, toate victorii.

???? "Be close with your parents. You never know what will happen tomorrow."

"This is my last fight, there's no way I'm going to be back without my father."@TeamKhabib announces his retirement after defending lightweight title at #UFC254. ????????

(????: @ufc) pic.twitter.com/AqgU7cAX07