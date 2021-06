I-a dat somn! Petru Morari si-a facut KO adversarul cu o lovitura spectaculoasa din intoarcere! Olandezul si-a pierdut cunostinta, doctorii au sarit in ring

Petru Morari l-a trimis la somn pe olandezul Johannes Kaffa.

Prima runda a fost castigata clar de moldovean, care a tinut centrul ringului si a trimis lovituri clare. S-a miscat foarte bine. Si-a evervat adversarul cu eschivele sale si nu i-a permis acestuia sa trimita lovituri clare. Morari si-a pus de doua ori la pamant adversarul cu lovituri la picioare, in spatele gambei.

In runda a doua olandezul a inceput in forta, insa moldoveanul a gasit mereu raspunsurile potrivite pentru a-l face pe Kaffa sa dea inapoi.

Runda a treia a inceput tot cu olandezul in atac, insa cel care a punctat mai mult a fost moldoveanul. Eschivele lui Morari l-au obosit pe olandez. Pe final de repriza olandezul a prins cateva lovituri bune, insa moldoveanul a stat bine pe picioare.

In runda a patra, Petru Morari a preluat centrul ringului si si-a tinut adversarul sub control. Dupa 20 de secunde a expediat o lovitura de picior din intoarcere, in zona burtii, apoi a repetat lovitura, insa de aceasta data a ridicat piciorul, lovindu-l in plin pe olandez cu piciorul in cap. Johannes Kaffa s-a prabusit inconstient la podea, iar medicii au sarit in ring pentru a-i oferi primul ajutor.

Victoria prin KO obtinuta in fata lui Johannes Kaffa i-a adus lui Petru Morari titlul de campion mondial WKU.