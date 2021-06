Imagini de la antrenamentul Ucrainei inainte de socul cu Austria! Nationala lui Shevchenko spera sa se califice in optimi

Vecinii nostrii sunt increzatori inainte de ultima partida din grupa.

Din imaginile filmate la antrenament, reiese o atmosfera pozitiva si increzatoare in lotul condus de Andriy Shevchenko, care spera sa-si duca nationala in optimile Campionatului European, in cazul unei victorii cu Austria, luni, pe National Arena.

Vedeta Andriy Yarmolenko pare responsabilul cu buna dispozitie, fiind si unul dintre cei mai in varsta fotbalisti din lot, dar si liderul formatiei Ucrainei, reusind sa marcheze de doua ori deja la acesta Campionat European.



Victoria cu 2-1 in fata Macedoniei de Nord s-a dovedit a fi cruciala, mai ales in contextul in care in partea secunda a meciului, elevii antrenati de Shevchenko au fost dominati, in ciuda faptului ca au ratat un penalty. Un eventual egal scadea destul de mult sansele de calificare ale Ucrainei, insa defensiva a rezistat, iar victoria a fost in cele din urma bine meritata.