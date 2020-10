Atentie, IMAGINI BRUTALE! Moldoveanul din UFC, SPULBERAT de o serie cumplita de pumni! Imaginile care fac inconjurul lumii

Cutelaba a fost facut KO de adversarul sau dupa o serie de pumni primita in timp ce se afla la pamant. Arbitrul a intervenit prompt. Pentru cateva secunde, Cutelaba a dat impresia ca si-a pierdut cunostinta, insa a reusit sa-si vina rapid in fire si a putut sa iasa pe picioare din cusca!

Cutelaba si Ankalaev s-au batut si in martie, cand tot rusul s-a impus. Victoria a fost insa una controversata. Arbitrul a oprit lupta dupa numai 38 de secunde, in ciuda protestelor vehemente ale lui Cutelaba, care a vrut sa continue. Ankalaev a primit victoria prin KO tehnic.

Ion Cutelaba was just acting knocked out to get Ankalev to the ground ????#UFC254 pic.twitter.com/GqXQO10T1h