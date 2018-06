Cea mai tare reactie dupa ce Real Madrid a anuntat numele noului antrenor! Ce au scris imediat cei de la Marca

Campioana Europei, Real Madrid, a anuntat astazi ca Julen Lopetegui va prelua echipa dupa Campionatul Mondial, veste care a surprins pe toata lumea in conditiile in care selectionerul Spaniei tocmai semnase un nou contract cu Federatia din Spania.

Cei de la Marca au tratat intr-un mod amuzant surpriza, in conditiile in care numele lui Lopetegui nu a fost printre cele vehiculate ca inlocuitor al lui Zinedine Zidane: "Nu, nu am fost victimele unui atac al hackerilor" a fost mesajul amuzant postat de cei de la Marca dupa anuntul facut.

Lopetegui va avea o prima misiune extrem de dificila la Real Madrid - sa-l convinga pe Cristiano Ronaldo sa ramana la Real! Cu atat mai greu cu cat Lopetegui spunea inainte de partida amicala dintre Spania si Argentina ca "Messi este cel mai bun jucator din istoria fotbalului, fara dubii".