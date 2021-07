„Am fost uniți ca frații!” Tricolorii dau vina pe fusul orar după eliminarea de la Jocurile Olimpice: „A fost greu să ne adaptăm”

România a ratat calificarea în sferturile de finală la Jocurile Olimpice.

Tricolorii lui Mirel Rădoi au obținut doar un rezultat de egalitate, cu Noua Zeelandă, scor 0-0, și au ratat prezenta în „sferturi” la Olimpiadă.

După victoria la limită, 1-0, cu Honduras, și în frângerea la scor cu Coreea de Nord, scor 4-0, băieții lui Rădoi aveau nevoie de o victorie astăzi pentru a ajunge în „sferturile”, însă întâlnirea cu Noua Zeelandă s-a încheiat doar 0-0.

Alex Dobre: „Am fost uniți ca frații”



La finalul confruntării, Alex Dobre s-a declarat mulțumit de evoluția naționalei și a pus evoluțiile sub așteptări ale tricolorilor pe seama fusului orar.

„Sunt fericit că am făcut parte din echipa României pentru Jocurile Olimpice. Sunt mulțumit de noi, am dat totul, sută la sută la fiecare meci. Am fost uniți ca frații în această perioadă.

A fost greu să ne adaptăm cu fusul orar, cu alimentația, drumul până în Japonia. Dar un lucru e sigur: fiecare jucător a vrut să dea totul la fiecare meci. Am învățat multe din această competiție, am căpătat experiență care ne va ajuta pe viitor.

Nu mai există echipe slabe, toate naționalele sunt foarte puternice, cu jucători în campionate tari. Acum tebuie să ne întoarcem la echipele de club și să arătăm ce putem”, a spus Alex Dobre la finalul egalului cu Noua Zeelandă.