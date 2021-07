Elina Svitolina, parcurs excelent la Jocurile Olimpice, imediat după nuntă. Care sunt semifinalele turneului olimpic

Elina Svitolina a devenit prima jucătoare calificată în semifinalele turneului olimpic de tenis de la Tokyo, după ce a eliminat-o pe Camila Giorgi din Italia fără să piardă set, scor 6-4, 6-4 după 90 de minute de joc.

Cu o medalie asigurată în caz de victorie, Elina Svitolina, cunoscută și ca Elina Monfils, după nunta care a avut loc în urmă cu o săptămână se va duela cu sportiva din Republica Cehă, Marketa Vondrousova, care a profitat de abandonul spanioloaicei Paula Badosa la scorul de 6-3 în sferturi.

???????? @ElinaSvitolina is through to the final 4⃣ #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/F0GmWlzVtu