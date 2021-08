Starurile din NBA sunt în semifinale la Tokyo! SUA își continuă ascensiunea la Jocurile Olimpice 

SUA a învins Spania în sferturi, cu 95-81, și s-a calificat în semifinalele Jocurilor Olimpice. Americanii au fost conduși spre victorie de Kevin Durant, care a reușit 29 de puncte.

Cu toate că cele mai multe puncte ale meciului au fost înscrise de Ricky Rubio, 38, reușitele acestuia nu au fost de ajuns pentru Spania să ajungă în ultimele 4 echipe de la Tokyo.

Kevin Durant with the crossover, drive down the middle of the lane, and hard right hand finish at the rim.pic.twitter.com/E1JgVB3fxd