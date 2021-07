Momente ireale surprinse in direct! Faza care face inconjurul lumii: un fan s-a apucat sa isi numere banii in fata camerei, in timpul meciului din NBA

Milwaukee Bucks este aproape sa castige titlul in NBA!

Milwaukee Bucks mai are nevoie de o victorie acasa pentru a castiga titlul, dupa ce s-a impus cu 123-119 in ultimul meci cu Phoenix Suns. Bucks conduce cu 3-2 la general. Cele doua urmeaza sa se intalneasca miercuri, 21 iulie pe terenul lui Bucks, care poate ridica titlul daca se impune.

La aruncarile libere a avut loc momentul care a devenit viral. In timpul aruncarilor lui Giannis Antetokounmpo, de care Phoenix s-a plans ca a tras de timp, depasind cele 10 secunde regulamentare, una dintre camere a fost fixata pe un fan al lui Suns. Acesta incepuse sa isi numere banii, chiar in timpul aruncarilor, scotand hartii de 100 de dolari. Camera a stat mult timp pe el, iar clipul a devenit rapid viral, strangand peste 1.3 milioane de vizualizari in doar cateva ore.