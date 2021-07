Prima parte a delegatiei Romaniei care participa la JO 2020 a plecat spre Tokyo. Pretul transportului e impresionant 

Romania este gata de Jocurile Olimpice.

La editia din acest an vor participa 101 romani, cu cinci mai multi decat la editia din 2016, de la Rio de Janeiro. Transportul sportivilor pana in Japonia va costa nu mai putin de 500.000 de euro.

Sportivii vor ramane, dupa aterizare, patru ore in aeroport, pentru a fi testati. De altfel, fiecare sportiv va fi testat, in fiecare zi, impotriva Sars-Cov-2, astfel incat desfasurarea Jocurilor Olimpice sa fie cat mai sigura.

"Nu coboara din aeronava, asa vor ei. O ora si jumatate nu ai voie sa bei apa, nu ai voie sa mananci, pentru ca trebuie sa te testezi. Sper ca Doamne Doamne sa ii ajute sa suporte cat mai usor acest calvar", a spus Elisabeta Lipa, dupa plecarea sportivilor.

Si Premierul Florin Citu a vorbit cu sportivii Romaniei: "Am folosit fotbalul sa vad America. Am jucat si in Statele Unite, la echipa universitara".