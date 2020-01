Primul meci pentru Zlatan dupa revenirea la Milan! Suedezul a fost aruncat in lupta de "rossoneri"! Performanta URIASA reusita de atacant

Ibrahimovic a inceput meciul ca rezerva, dar a fost trimis in lupta in minutul 55.

AC Milan joaca pe teren propriu impotriva Sampdoriei si "rossoneri" au nevoie uriasa de o victorie. Ibrahimovic l-a inlocuilt pe Piatek cand scorul era 0-0 si a reusit o performanta uriasa. Atacantul a jucat in 4 decade diferite!

Zlatan Ibrahimovic has now played in FOUR decades ???? pic.twitter.com/0h4Rypyovw