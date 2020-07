Un fotbalist al Parmei i-a rupt MANDIBULA unui fotomodel, dar tot el se plange. "A fost legitima aparare!" De unde a pornit scandalul

Tanarul mijlocas senegalez Abdou Diakhate (21 de ani) e acuzat de vatamare corporala asupra unei tinere, intr-un local din Florenta.

Considerat o mare speranta a Fiorentinei, avand la un moment dat ocazia sa joace contra lui Ibrahimovic intr-un amical, africanul a fost transferat la Parma in 2019, dupa care a fost imprumutat in Belgia, la Lokeren, pana la finalul lunii iunie 2020. Asteptand ca oficialii Parmei sa-i decida viitorul, Diakhate s-a ales cu un scandal cat casa, care ii va influenta cu siguranta cariera de fotbalist.

Intr-un material video postat pe Facebook, modelul Samantha Luisa Duarte a denuntat un gest regretabil al lui Diakhate, care ar fi lovit-o cu pumnul in gura, provocandu-i o fractura de mandibula si mai multi dinti rupti. Conform adolescentei de 20 de ani, fotbalistul a fost cel care a chemat-o in respectivul local de noapte, dupa care a agresat-o fara nici o explicatie.

Pentru a-si face dreptate, Samantha s-a adresat deja justitiei italiene, cu atat mai mult cu cat are nevoie de o recuperare fizica de cel putin 30 de zile. In schimb, prin avocatul sau, Diakhate a precizat ca el si cu prietena sa, Clara, au fost de fapt victimele Samanthei. "A incercat sa-l loveasca in cap pe Abdou si a recurs la amenintari repetate. Deci, a fost un caz evident de legitima aparare", sustin avocatii fotbalistului. Din cate se pare, conform presei italiene, Diakhate o cunostea de mult timp pe Samantha, care ar fi avut in urma cu cateva luni ceva de impartit cu actuala iubita a senegalezului.