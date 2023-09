Daniel Boloca a fost titular și integralist în meciul de sâmbătă seară. Gazdele au deschis scorul în minutul 12, prin Lauriente, însă egalitatea a fost restabilită în minutul 21, prin autogolul lui Vina. Sassuolo a trecut din nou la conducere, în minutul 41, prin golul marcat de Berardi.

Federico Chiesa a egalat din nou, în minutul 78, însă bucuria lui Juventus nu a durat decât patru minute, când Sassuolo a trecut din nou în avantaj, prin Pinamonti. Meciul s-a încheiat însă dezastruos pentru „Bătrâna Doamnă”, cu un autogol de tot râsul.

În minutul 94, oaspeții erau în posesia balonului, în apropierea colțului terenului din propria jumătate. Szczesny a ieșit pentru a degaja el, astfel încât să își împingă coechipierii în atac, însă degajarea nu a fost deloc bună. Balonul a ajuns la Gatti, care presionat de adversar, a trimis în spate, acolo unde era obișnuit să găsească portarul.

Fundașul nu a realizat însă că goalkeeper-ul polonez părăsise poarta pentru a degaja mingea, astfel că și-a trimis balonul în propria poartă goală.

WHAT IS THAT FROM GATTI LOOOL JUVE ARE DRUNKpic.twitter.com/7HBGeY8QGC