Telenovela "Ionut Radu" continua! Portarul o poate parasi pe Inter, iar presa vorbeste de un posibil transfer in La Liga

Portarul roman are sanse foarte mari sa schimbe echipa in aceasta vara.

Apreciat in Serie A pentru evolutiile avute la Genoa, insa revenit la Inter unde nu a avut parte de minute din cauza titularului Samir Handanovic, Ionut Radu are sanse foarte mari sa paraseasca echipa campioana in aceasta vara, anunta presa.

Conform Mundodeportivo, un acord intre Inter si Real Sociedad ar exista pentru transferul jucatorului, iar cheia o reprezinta decizia sa. Spaniolii vor neaparat un portar si asteapta raspunsul lui Radu, insa nu pentru foarte mult timp, avand in vedere ca sunt aproape sa inceapa pregatirile pentru noul sezon.



In poarta lui Sociedad Alex Remiro a fost titular incontestabil in sezonul trecut, insa antrenorul vrea sa puna presiune pe acesta si sa-i aduca un concurent pe masura, iar Ionut Radu este vazut ca fiind candidatul perfect pentru aceasta pozitie.