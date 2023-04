Roberto Firmino va fi liber de contract în vară și este dorit la o echipă de top!

În vară, brazilianul va fi liber să semneze cu o altă echipă, cu toate că Liverpool ar fi vrut să-i ofere o nouă înțelegere. După ce s-a scris că este dorit în MLS, Firmino ar fi în vizorul unei echipe importante.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că AS Roma, echipa lui Jose Mourinho, este tentată de transferul sud-americanului.

Chiar și în acest sezon, Firmino este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. A marcat de 11 ori în 32 de meciuri, cifră la care se adaugă și cinci pase decisive.

#ASRoma are interested in Roberto #Firmino as a free agent. #transfers