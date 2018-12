Portarul MINA DE AUR! Italienii anunta discutii pentru transferul lui Radu, dupa doar 10 meciuri bifate de roman in Serie A! Cati bani ii poate aduce Genoai

Ionut Radu poate fi protagonistul celui mai tare transfer in 2019. Tanarul din poarta nationalei U21 a Romaniei a bifat 10 meciuri ca titular la Genoa si a reusit sa impresioneze.

Ionut Radu a ajuns la Genoa in vara lui 2018, fiind cumparat de la Inter. Milanezii si-au pastrat, insa, o clauza prin care il pot rascumpara pana in 2020.

Titular in ultimele 10 meciuri ale Genoai, dupa ce i-a luat locul veteranului si mult mai experimentatului Federico Marchetti, in varsta de 35 de ani, Ionut Radu este "bijuteria clubului genovez", scrie Tuttomercato.

Italienii noteaza ca formatia genoveza a inceput sa-si faca planuri legate de "monetizarea lui Radu" si se asteapta ca Inter Milano sa faca urmatorul pas catre rascumpararea romanului.

"Ionut Radu a castigat locul de titular in poarta formatiei din Genova, iar Gazzetta dello Sport scrie despre portarul roman. Clubul din Liguria, dupa ce a facut o investitie importanta in vara, se poate gandi la monetizare cu posibila revenire a lui Radu la Milano. In caz contrar, clubul lui Enrico Preziosi va avea inca o bijuterie intre buturi pentru viitor", scrie Tuttomercato.

Cotat de Transfermarkt la 5.000.000 euro, Radu ar putea sa o coste pe Inter circa 8.000.000 euro.