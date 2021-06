Prestigiosul ziar Gazzeta dello Sport, cuvinte de lauda pentru Dragusin! Descrierea facuta romanului care ii anunta un viitor fantastic

Radu Dragusin ar putea schimba echipa in aceasta vara.

S-a vorbit in presa despre o posibila trecere al lui Radu Dragusin la Sassuolo, care l-ar trimite pe Manuel Locatelli la Torino si ar mai incasa o suma considerabila de bani. Cunoscutul ziar italian Gazzetta dello Sport a vorbit despre aceasta afacere si cum ar fi o ecuatie castigatoare atat pentru jucatori, cat si pentru cele doua cluburi.

"Foarte puternic din punct de vedere fizic, excelent in duelurile aeriene, dar si un marcator: descoperirea lui Juventus dateaza din sezonul 2017/18, cand italienii le-au luat fata celor de la PSG si Atletico Madrid si l-a cumparat pentru 250 de mii de euro de la Regal Bucuresti.

S-a integrat rapid la Juventus U17, astfel ca promovarea la Primavera a fost rapida, iar de acolo la U23, debutand astfel la profesionisti. Iar in ultimul sezon, Dragusin a fost inclus in lotul echipei mari, bifand o prezenta in UEFA Champions League, una in Serie A si doua in Cupa Italiei. A jucat peste 5 000 de minute in tricoul lui Juventus, cele mai multe in Serie C.

In primavara, a fost licitatie pentru Dragusin, cu oferte de la Leipzig, Newcastle, Crystal Palace, Wolfsburg si Tottenham, dar jucatorul a decis sa continue cu Juventus, cu care a semnat pe 4 ani si un salariu de 750 de mii de europe sezon. Acum Sassuolo isi permite sa-i plateasca salariul si sa accepte ca Juve sa ramana cu dreptul de a-l rascumpara. Iar astfel, Radu Dragusin ar avea sansa sa devina protagonist in Serie A", scriu cei de la Gazzetta dello Sport.