OFICIAL | Alvaro Morata a SEMNAT cu Juventus! Cat vor platii italienii pentru transferul atacantului 

Juventus a finalizat imprumutul lui Alvaro Morata de la Atletico Madrid.

Atacantual spaniol se intoarce la Torino dupa ce intre 2014-2016 a mai jucat pentru "Batrana Doamna". In acea perioada era coechipier cu actualul antrenor al echipei, Andrea Pirlo. Relatia pe care Morata o are cu Diego Simeone a jucat un rol important in decizia sa de a pleca de pe Wanda Metropolitano.

Juventus va plati 10 milioane pentru imprumutul spaniolului si detine o optiune de cumparare definitiva pentru 45 de milioane de euro. Campionii din Serie A mai au si optiunea de a prelungi perioada de imprumut pe inca un an, pentru sezonul 2021-2022, platind din nou 10 milioane de euro. Daca vor activa optiunea de imprumut pe inca un an, pretul unui transfer definitiv va scadea la 35 de milioane.