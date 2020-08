FANTOMA unei mirese le-a dat FIORI muncitorilor de pe un santier! Imaginile de pe camerele de supraveghere au devenit virale!

Un fenomen supranatural i-a socat pe toti cei care lucreaza pe un santier de constructii.

In mijlocul noptii, pe camerele de supraveghere, a fost inregistrata o aparitie fantomatica. Figura este a unei femei, imbracata intr-o rochie alba, lunga.

Seful firmei de securitate a fost alertat ca o camera cu senzori de miscare a capturat ceva aproape de ora 2 noaptea. Urmarind imaginile pe laptopul sau, barbatul a vazut figura ciudata, plimbandu-se pe langa materialele de constructie.

El a trimis o echipa pentru a verifica santierul, agentii de securitate gasind totul fara niciun semn ca cineva ar fi trecut pe acolo, lucru care i-a infricosat pe toti.

"Nu am idee despre ce este vorba, dar sunt sigur ca s-a intamplat asta. Oferim securitate pentru sute de cladiri din Midlands.

Daca ceva se misca pe aici, o camera de filmar face o poza - functioneaza si cu infrarosu - si il avertizeaza pe unul dintre paznicii nostri.

Ei au iesit imediat, dar nu au gasit niciun semn al nimanui, ca si cum nu a fost nimeni vreodata acolo. A fost intr-adevar bizar. Nu am dormit tot restul noptii si mi-a dat fiori.

Nu am crezut niciodata in fantome, dar nu pot explica acest lucru. Oamenii au spus ca este fals, dar ii pot asigura ca este 100% autentica imaginea", a declarat seful firmei de securitate, potrivit The Sun.

Acesta a oferit si detalii despre cum arata femeia din imagini. A spus ca era ca o "mireasa fantomatica, plutind si avand ceva in maini".

Filmarea a devenit virala pe internet, iar oamenii nu au ezitat sa-si exprime parerile despre aceasta situatie.

Nu toti cei care au vazut imaginile sunt convinsi ca este vorba despre o fantoma. "Asta nu poate fi real nici intr-o suta de ani" sau "Arata ca ceva editat de nepotul meu de 12 ani" sunt cateva dintre comentariile celor care au vazut cadrele.

