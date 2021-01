Bestia Ronaldo, de NEOPRIT! Aproape sa DOBOARE un record ISTORIC in fotbalul mondial! L-a intrecut pe Pele

Cristiano Ronaldo (35 ani) a deschis scorul pentru Juventus in meciul cu Udinese.

Juventus si Udinese s-au intalnit in etapa cu numarul cincispreseze din Serie A, iar anul nu putea incepe mai bine pentru Cristiano Ronaldo, care a fost premiat drept 'cel mai bun jucator al secolului' in gala Globe Soccer Awards.

Starul portughez a deschis scorul in minutul 31 al meciului si a ajuns astfel la 13 reusite in Serie A. Mai mult decat atat, cu golul inscris in poarta lui Udinese, Ronaldo l-a egalat pe Pele si recordul sau de goluri din istoria fotbalului. Portughezul a ajuns la 757 de goluri in cariera, acelasi numar reusit de legenda Braziliei.

Cristiano a facut dubla in minutul 70! Lasat singur cu portarul de Bentancur, portughezul a sutat la coltul lung si a reusit sa ii doboare recordul lui Pele, devenind al doilea cel mai bun marcator din istorie. Ronaldo mai are doua goluri pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria fotbalului. Recordul de goluri oficiale ii apartine lui Josef Bican, care are 759 de reusite.

