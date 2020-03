Atac DUR la adresa lui Ronaldo! Un fost presedinte al lui Juventus il critica pe portughez: "A zis ca se duce pentru mama lui, dar se pozeaza doar la piscina!"

Cristiano Ronaldo a plecat din Italia dupa ce Serie A a fost suspendat oficial din cauza pandemiei de coronavirus.

Starul portughez a fost criticat dur de catre Giovanni Cobolli Gigi, fostul presedinte al lui Juventus. Ronaldo a plecat pentru a fi alaturi de mama sa, care a suferit un atac cerebral si are cancer, dar si alaturi de familia sa.

Pozele pe care le-a postat pe retelele de socializare i-au adus critici atacantului "Batranei Doamne" din partea lui Gigi.

"Treaba la Juventus s-a complicat in momentul in care a plecat Cristiano Ronaldo. A spus ca se duce in Portugalia pentru mama lui, insa pare ca isi face poze doar la piscina. Cand s-a facut aceasta exceptie, situatia nu a picat bine si au fost si alti jucatori care voiau sa plece. Nu ar fi trebuit sa fie asa situatia, ar fi trebuit sa fie pusi toti in carantina.

E usor sa critici acum, insa, vazut din exterior, nu inteleg de ce anumiti jucatori vor sa plece din Italia. Cand se vor intoarce, va fi mai greu sa puna in forma deoarece va trebui sa ramana in carantina 14 zile", a declarat Gigi pentru postul de radio Punto Nuovo.