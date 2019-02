Momente teribile pentru starul lui Juventus! A fost implicat intr-un accident rutier in aceasta dimineata! FOTO | Cum arata masina dupa impact

Douglas Costa a trecut prin momente teribile luni dimineata. Starul lui Juventus a fost implicat intr-un grav accident de circulatie.

Potrivit LaStampa, jucatorul a fost implicat intr-un accident rutier luni dimineata pe o autostrada din nordul Italiei. La fata locului s-au prezentat de urgenta mai multe echipaje de interventie.

Jucatorul lui Juventus nu s-a ales cu rani grave dupa accident, insa soferul celuilalt autovehicul a fost transportat la spital. Nici acesta nu este in stare grava.

Douglas Costa, jucator descoperit si lansat in fotbalul mare de Mircea Lucescu la Sahtior, a jucat in 24 de meciuri pentru Juventus in acest sezon. A reusit un gol si doua pase decisive si este cotat la 45 de milioane de euro.