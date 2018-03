Moment incredibil dupa ce Napoli a fost depasita de Juventus in clasament! Sarri a sarit la o reporterita: "Esti femeie asa ca nu iti voi spune sa te duci nabii!"

Doar 1 punct in ultimele 2 partide pentru Napoli au transformat-o pe Juventus in mare favorita la castigarea titlului in Serie A.

Invinsa etapa trecuta de AS Roma, Napoli a facut doar 0-0 in acest weekend contra celor de la Inter Milano iar Juventus are 1 punct peste in clasament, plus o restanta contra celor de la Atalanta ce va avea loc miercuri.

La finalul partidei, antrenorul celor de la Napoli, Maurizio Sarri, a avut o reactie inoportuna atunci cand a fost intrebat de o reporterita daca visul la titlu al lui Napoli s-a incheiat in urma acestui rezultat: "Esti femeie, esti draguta, asa ca nu iti voi spune sa te duci naibii" a fost replica lui Sarri care a lasat pe toata lumea fara cuvinte.

Antrenorul le-a cerut jucatorilor sai sa continue sa lupte: "Juventus este o echipa de top in Europa iar Italia are singura liga din cele importante in care titlul nu este decis. In Serie A nu s-a terminat totul pentru Napoli.



Prestatia din aceasta seara ne spune ca la nivel mental echipa este unde trebuie. Concentrarea noastra nu a scazut, nici nu a scazut increderea in propriile abilitati. Treaba noastra este sa ne provocam singuri si sa progresam cat de mult e posibil. Obiectivul este sa dam 100% pana la finalul sezonului" a spus Sarri.