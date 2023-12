Juventus Torino a câștigat cu 1-0 derby-ul de sâmbătă seara cu AS Roma (gol Adrien Rabiot '47) și a încheiat anul pe locul 2, la două puncte distanță de liderul Inter Milano (43 vs 45 după 18 etape).

Antrenorul torinezilor, Massimiliano Allegri, a stabilit cu acest prilej un record inedit: a devenit tehnicianul cu cele mai multe victorii cu 1-0 din istoria campionatului italian, 76 la număr acum, peste Carlo Ancelotti, care s-a oprit la 75 de astfel de succese.

Ce a declarat Massimiliano Allegri după Juventus Torino - AS Roma 1-0

"A fost un meci bun, să joci împotriva Romei nu este niciodată ușor, mai ales împotriva lui Mourinho.

În prima repriză am riscat la câteva mingi ale lui Dybala, dar am fost compacți și am abordat bine repriza a doua, când am fi putut marca și al doilea gol.

Suntem bine din punct de vedere fizic, la final am aruncat însă câteva mingi și mai trebuie să ne îmbunătățim", a spus Allegri după ultima victorie ”scurtă”, citat de ANSA.

Antrenorul se află din 2021 la al doilea său mandat pe banca tehnică a lui Juventus, pe care a mai condus-o între 2014 și 2019.