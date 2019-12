Mario Mandzukic a plecat de la Juventus! Cu cine a semnat atacantul croat

Mutare supriza la sfarsitul anului.

Mandzukic (33 de ani) nu a prins niciun minut in tricoul lui Juventus in acest sezon, iar plecarea in aceasta iarna era iminenta.

Desi Manchester United, West Ham, AC Milan sau cluburi din MLS s-au interesat de un eventual transfer, atacantul croat a ales o destinatie exotica. Acesta a semnat cu Al-Duhail, echipa din prima divizie din Qatar, unde va fi coleg cu Mehdi Bentia, cei doi jucand impreuna si pentru Juventus.

Clubul qatarez a confirmat mutarea printr-o postare pe Twitter in care ii ureaza bun venit atacantului croat.

Cotat la 10 milioane de euro de transfermarkt.com, Mandzukic a ajuns gruparea torineza in 2015, de la Atletico Madrid, contra sumei de 19 milioane de euro.