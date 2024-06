Juventus și-a prezentat noul antrenor! Primele declarații făcute de tehnician

Bianconerii au purtat discuții cu mai mulți antrenori, dar, în cele din urmă, au ajuns la un acord cu Thiago Motta, cel care s-a aflat până în prezent pe banca celor de la Bologna.

Thiago Motta, prezentat oficial la Juventus

Juventus l-a numit oficial pe Thiago Motta pe banca tehnică în cursul zilei de miercuri.

”Clubul Juventus este încântat să anunțe faptul că Thiago Motta este noul antrenor principal al echipei. Tehnicianul a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027.

În vârstă de 41 de ani, Motta și-a început cariera de antrenor în 2018, la echipa de juniori a lui Paris Saint Germain, echipă la care și-a încheiat cariera de jucător. În Italia, călătoria sa în antrenorat a început pe banca celor de la Genoa, în 2019, iar, ulterior, le-a preluat pe Spezia și pe Bologna”, a fost anunțul făcut de Juventus.

The start of a new chapter ????

Let's welcome our new head coach, Thiago Motta! ⚪⚫

Thiago Motta a făcut deja și primele declarații în calitate de antrenor al lui Juventus.

”Sunt foarte fericit să încep un nou capitol la cârma unui club uriaș așa cum este Juventus. Le mulțumesc patronilor și conducerii, care pot fi siguri că ambiția mea este să țin sus steagul lui Juventus”, au fost primele declarații făcute de Thiago Motta.