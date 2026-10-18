„La mila atacanților!”. Radu Drăgușin, făcut praf de italieni după ultimul meci din Serie A

Evoluția internaționalului român (32 de selecții și un gol) a fost criticată în presa din „Cizmă”, stoperul având parte de vină la golul trei al oaspeților.

Jurnaliștii italieni, fără milă față de Radu Drăgușin

El a fost aspru criticat pentru că, în loc să se comporte ca un lider al apărării, jocul său este „la mila atacanților” adverși.

„Este 'liderul ales' al apărării, dar în loc să o conducă se lasă, practic, la mila atacanților”, a notat Dai Colli Fiorentini, care i-a acordat nota 5.

Radu Drăgușin a primit aceeași notă și de la Tutto Mercato Web: „Colegii din apărare au și ei vina lor că l-au lăsat singur și izolat la golul lui Douvikas, dar nu a reușit să îi facă față unu la unu grecului, iar faza a decis meciul”.

Firenze Viola l-a evaluat mai bine cu nota 6: „Cu mai puține greșeli decât ceilalți, individual s-a descurcat bine, deși întreaga apărare a fost surprinsă la golul doi. Nu se poate spune la fel și când Douvikas l-a luat la țintă și a marcat golul trei, după spațiul pe care i l-a lăsat”.

„Douvikas l-a lăsat pe Drăgușin în afara jocului și l-a învins pe De Gea pentru a treia oară”, a scris și prestigioasa Gazzetta dello Sport.