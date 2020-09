Raspunsul lui Bartomeu dupa cele 20.000 de voturi stranse impotriva sa: "Numarul este foarte mare, ne-a surprins pe toti!" Ce decizie a luat presedintele Barcelonei

Josep Bartomeu a fost foarte contestat in ultima vreme. Presedintele Barcelonei este pe final de mandat, dar il poate termina si mai repede. Impotriva sa si a echipei sale de conducere a fost deschisa o petitie in urma careia s-au strans peste 20.000 de semnaturi de la "socios". Acestia au votat pentru plecarea sa din cadrul clubului.

Bartomeu a ramas surprins de numarul mare de semnaturi stranse, insa nu are de gand sa demisioneze:

"Adevarul e ca numarul de peste 20.000 de semnaturi ne-a surprins pe toti, pentru ca este foarte mare. Nimeni nu vrea sa demisioneze!"

Aceste semnaturi au ajuns in cadrul clubului clubului si urmeaza sa se valideze. Daca vor fi 16.520 de semnaturi valide, se va organiza un vot de neincredere. Daca in cadrul acestui vot de neincredere va rezulta faptul ca membrii cotizanti nu au incredere in conducerea clubului, vor fi organizate alegeri anticipate.

Alegerile pentru viitorul presedinte al Barcelonei vor avea loc 20 si 21 martie 2021.

???? Bartomeu: “The truth is that providing more than 20,000 signatures had surprised us all, because it is a very high number” #MocioFCB ????