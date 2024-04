Dacă FCSB ar putea deveni matematic campioana României după derby-ul cu Rapid, și Inter Milano ar putea realiza performanța similară în Serie A la derby-ul cu marea rivală din oraș AC Milan.

Trupa lui Simone Inzaghi s-a impus cu 2-1 în ultima etapă, luni seara în deplasare cu Udinese, cu golul victoriei marcat în minutul 90+5 de David Frattesi după un șut al lui Lautaro Martinez, și are acum, cu şapte runde înainte de finalul sezonului, un avans de 14 puncte faţă de AC Milan, ocupanta locului secund.

Inter Milano luptă cu recordurile în Serie A

Astfel, Lautaro Martinez și compania ar putea sărbători cel de-al 20-lea "scudetto" din istoria lui Inter în data de 22 aprilie, pe stadionul ”San Siro”/”Giuseppe Meazza”, cu ocazia derby-ului milanez.

În plus, trupa lui Inzaghi, care are un singur eșec în campionat și a acumulat până acum 82 de puncte, are şansa să doboare recordul de puncte totalizate într-o ediţie din Serie A, deţinut de Juventus din sezonul 2013-2014 (102 puncte)!

VIDEO Rezumatul meciului Udinese - Inter Milano 1-2 din ultima etapă

Clasamentul din Serie A