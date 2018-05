Incredibil! Un fost coleg al lui Mutu, campion mondial cu Italia si jucator al lui Juventus, risca 6 ani de inchisoare pentru implicare in MAFIE

Fostul international italian Vincenzo Iaquinta, campion mondial in 2006, risca 6 ani de inchisoare.

Vincenzo Iaquinta, fost international italian si atacant al lui Juventus, a fost acuzat in decembrie 2015 de posesie ilegala de arme de foc, dar si de colaborare cu celebra si temuta mafie Ndragheta.

La aproape 3 ani de la inceperea procesului, procurorii italieni au decis sa ceara o condamnare la 6 ani de inchisoare pentru Iaquinta, intr-un dosar in care alte 140 de persoane sunt judecate!

Procurorii au cerut 19 ani de inchisoare si pentru tatal lui Iaquinta!

Ndragheta este o grupare de crima organizata care actioneaza in zona Calabria si se ocupa cu traficul de droguri si spalarea banilor. Ramificatiile Ndragheta duc pana peste ocean, in Brazilia, Bolivia, Peru, Columbia, Argentina, Venezuela si chiar in Statele Unite.

Iaquinta s-a retras din activitate in 2013, dupa ce a cucerit titlul mondial cu Italia in 2006 si a jucat pentru Juventus timp de sase sezoane.