O echipa de Mondial nu merge la turneul final! Primul 11 al fotbalistilor lasati acasa arata fabulos

Echipele nationale care vor merge peste mai putin de 30 de zile la Mondialul din Rusia si-au definitivat loturile.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Jucatori uriasi au fost lasati acasa de selectionerii lor. Daca neconvocarea lui Mauro Icardi a iscat o discutie aprinsa in Argentina, unele voci spunand ca decizia i-a apartinut in realitate lui Messi, care nu are o relatie buna cu Icardi, cea a lui Radja Nainggolan a dus la anuntul retragerii acestuia de la nationala Belgiei!

Spania, de departe, este nationala care a lasat acasa cele mai tari nume. Cesc Fabregas, Alvaro Morata, Marcos Alonso, Hector Bellerin, Pedro, Ander Herrera, Juan Mata, Javi Martinez, Sergi Roberto si Marc Bartra nu au prins lotul pentru Rusia!

Franta i-a lasat acasa pe Anthony Martial, Kingsley Coman si Karim Benzema, in timp ce Brazilia s-a lipsit de Alex Sandro si David Luiz.

Primul 11 al jucatorilor neconvocati la Mondial

Sergio Asenjo - Dani Alves, Marc Bartra, David Luiz, Alex Sandro - Cesc Fabregas, Radja Nainggolan, Kingsley Coman, Anthony Martial - Mauro Icard, Karim Benzema