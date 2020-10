In sfarsit s-a facut! 'Telenovela' Smalling a luat sfarsit! Cu cine a semnat pana la urma fundasul englez.

Dupa 3 luni de negocieri Chris Smalling in sfarsit bifeaza transferul pe care si-l dorea atat de mult.

Reputatul jurnalist italian Fabrizio Romano a anuntat in urma cu putin timp ca viitoarea adversara a CFR-ului din grupele Europa League, AS Roma, s-a inteles cu Manchester United in privinta transferului fundasului central care a bifat de-a lungul carierei 31 de partide in echipa nationala a Albionului.

In varsta de 30 de ani, Chris Smalling a evoluat si sezonul trecut la gruparea din capitala Italiei sub forma de imprumut si a avut evolutii foarte apreciate de suporterii 'giallorossi'. De asemenea, si fotbalistul a declarat in mai multe randuri ca s-a simtit foarte bine la Roma si ca isi doreste foarte mult sa se transfere definitiv la echipa antrenata de Paulo Fonseca.

Tratativele dintre cele doua cluburi s-au intins pe o perioada foarte lunga de timp, din 30 iunie, moment in care a expirat imprumutul lui Smalling pe Olimpico, si pana in prezent, dar in aceasta seara se pare ca s-a ajuns la un acord in jurul sumei de 15 milioane de euro plus bonusuri, dupa cum noteaza jurnalistul italian Gianluca di Marzio.

Fundasul de 1.94 m. inaltime care este cotat in prezent de Transfermarkt la 20 de milioane de euro a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2023, stire confirmata de site-ul oficial al 'lupilor'.