Inter a pierdut atât duelul cu Real Madrid, de pe "Bernabeu", 1-2, cât și partida de acasă cu Club Brugge, scor 3-4. În ambele partide, portarul Josep Martinez a gafat și a fost considerat unul dintre principalii responsabili pentru parcursul modest din Champions League.

Cristi Chivu schimbă portarul în Champions League după gafele lui Martinez. Provedel, așteptat să debuteze

Fanii lui Inter l-au criticat public pe Cristi Chivu după ce a decis să mizeze în continuare pe Josep Martinez, în ciuda gafelor comise. Antrenorul este însă acum decis să schimbe între buturi, iar Ivan Provedel (32 de ani) este pe cale să își facă debutul.

Cumpărat în vară de la Lazio, Provedel este anunțat titular de Gazzetta dello Sport pentru meciul cu Șahtior Donețk, programat miercuri seară, în Liga Campionilor.

Provedel, care nu a mai apărat din martie, când s-a accidentat la umăr, ar urma să fie alesul lui Cristi Chivu și pentru următoarea partidă de campionat, cu Fiorentina, duminică.

"Provedel va juca împotriva lui Șahtior, dar și duminica viitoare, cu Fiorentina, conform planului stabilit în cadrul clubului. Momentul este potrivit, deoarece Josep Martinez, care a avut prestații dezastruoase până acum în Liga Campionilor, și-a revenit în campionat.

Prin urmare, schimbarea din poartă nu are la bază criterii de merit, ci nevoia de a-l testa pe noul portar, care nu a mai jucat din 4 martie, de peste șapte luni, din cauza accidentării suferite în meciul cu Lazio", a scris Gazzetta dello Sport.