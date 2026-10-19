În vara lui 2025, Chivu a preluat gruparea ”nerazzurrilor” într-un moment delicat pentru Inter, în contextul în care echipa venea după dezastrul din finala Champions League cu PSG (0-5).

În primul an ca ”principal” pe ”Giuseppe Meazza”, Chivu a câștigat Scudetto și Coppa Italia. Acum, Inter se află pe prima poziție în clasamentul din Serie A cu 19 puncte, fiind la egalitate cu Lazio și la două puncte în fața Romei.

Întrebat despre prietenul Chivu, Lobonț a vorbit fără oprire: ”E foarte greu ce a făcut el. Și demonstrează asta de la meci la meci”

Duminică dimineață, în cadrul emisiunii Matinal VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1, Bogdan Lobonț, fost internațional român și coleg cu Chivu la Ajax, respectiv la prima reprezentativă, l-a lăudat pe prietenul său pentru realizările de până acum.

Lobby a explicat că fostul stoper și-a început cariera de jos și că a luat totul pas cu pas, având în vedere că el a început să antreneze în academie și, ulterior, grupele under ale lui Inter, înainte să ajungă la Parma și să preia, în cele din urmă, prima echipă.

”(n.r. Ce ai simțit când Chivu a cucerit acest trofeu?) Vă dați seama, fiind colegi, împărțind atâtea chestii împreună la echipa națională. La Ajax. Perioada pe care am avut-o. M-am bucurat enorm de mult pentru el. Demonstrează pe zi ce trece că e un antrenor și mai bun decât etapa precedentă. Ceea ce a reușit și aseară, a patra sau a cincea oară să revină pe tabelă și să câștige. Asta spune multe despre antrenorul care este Cristi Chivu.

Este foarte greu de lucrat cu copiii, dar Cristi și-a construit cariera de antrenor pas cu pas. El a făcut lucrurile corect. Și-a construit cariera. A construit antrenorul care este acum. Într-adevăr, e dificil de lucrat cu copiii, dar îți dă și posibilitatea să experimentezi. Presiunea nu e atât de mare. Poți să experimentezi și poți să le pui în aplicare la prima echipă.

A avut perioada extraordinară la Parma, când a luat echipa de pe loc retrogradabil și a reușit să țină echipa în prima ligă. Apoi, pasul la Inter. Mi se pare că a fost natural ce i s-a întâmplat lui, să fie numit antrenorul lui Inter adică. Cred că sezonul precedent a avut o presiune enormă”, a spus Bogdan Lobonț.

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