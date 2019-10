"I-am facut o promisiune copilului care visa sa ajunga fotbalist" A castigat de sapte ori titlul de campion in Serie A si astazi isi va anunta retragerea

La 33 de ani, Claudio Marchisio a decis sa renunte la cariera sa de fotbalist. Mijlocasul va avea parte de un moment special pe stadionul lui Juventus, astazi, de la ora 16:00.

Marchisio a evoluat in tricoul lui Juventus mai bine de 10 de ani si a reusit sa castige titlul in Serie A de sapte ori, de patru ori Cupa Italiei si de trei ori Super Cupa Italiei. Mijlocasul a debutat la prima echipa a lui Juventus in 2005 si a continuat pana in septembrie 2018, cand a semnat cu Zenit Sankt Petersburg. La gruparea din Rusia a bifat 15 prezente in care a reusit sa marcheze de doua ori si a castigat titlul de campion.

Marchisio are 55 de meciuri in tricoul Italiei in care a marcat cinci goluri.

Claudio Marchisio a postat un mesaj pe contul de Twitter in care spune ca nu mai simtea aceeasi pasiune cand intra in teren:

"I-am facut o promisiune copilului care visa sa ajunga fotbalist. I-am promis ca o sa joc atat timp cat o sa simt miracolul in timp ce intru pe teren. Nu imi mai indeplineam aceasta promisiune si din aceasta cauza prefer sa ma opresc. Ii multumesc visului, mi-a oferit putere, succes si bucurie!", a fost mesajul emotionant al lui Claudio Marchisio.

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC