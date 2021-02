Fundasul italian de 18 ani care s-a electrocutat s-a trezit din coma! Informatii de ULTIMA ORA despre starea de sanatate a fotbalistului 

Tanarul fundas Andrea Gresele se afla in continuare in spital.

Jucatorul echipei de tineret a celor de la Hellas Verona a fost electrocutat si a cazut de la o inaltime de 4 metri.

Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport, Gresele s-a trezit din coma in ultimele ore, iar medicii sunt optimisti in ceea ce priveste evolutia starii sale de sanatate.

Fotbalistul in varsta de doar 18 ani nu prezinta probleme grave la nivelul membrelor inferioare si superioare, dar ramane sub supravegherea atenta a doctorilor, care vor oferi mai multe detalii despre recuperarea juniorului in urmatoarele zile.

Verona, Andrea Gresele svegliato dal coma ????https://t.co/Jnq04Z5U5E — Goal Italia (@GoalItalia) February 17, 2021