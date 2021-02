INCREDIBIL! Pique s-a accidentat grav in noiembrie si se credea ca NU va mai juca in acest sezon! A fost TITULAR dupa 3 luni, in SOCUL cu PSG

Pana la Barca - PSG, Pique nu mai jucase de la derby-ul cu Atletico Madrid, pierdut de Barca in campionat pe 21 noiembrie (0-1).

Accidentarea suferita la ligamente i-a facut pe experti sa dea un verdict preliminar sumbru: sezon incheiat pentru Pique. Pana la urma n-a fost asa! Fundasul de 34 de ani a revenit pe gazon dupa mai putin de 3 luni. Pique a fost titular in centrul apararii Barcelonei in fata lui PSG, alaturi de francezul Lenglet, la numai 4 zile distanta de momentul in care s-a intors la antrenamente alaturi de colegi. Cand l-au vazut in lot, fanii au crezut ca Pique va fi doar pe banca. Insa Koeman le-a facut tuturor o surpriza si a inceput jocul cu el in formula de start!



Marele noroc al lui Pique a fost ca ligamentele nu i-au fost rupte la genunchi. Clubul a anuntat ca a fost forma doar de o intindere serioasa si ca eforturile medicilor au dat roade neasteptat de repede.