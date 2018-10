Fostele sar in apararea lui Ronaldo: "Nu e un tip agresiv in pat!" Femeia care vrea sa depuna marturie

Cristiano Ronaldo are parte de sprijin din partea fostelor sale iubite.

Ronaldo s-a logodnit cu Georgina Rodriguez dupa ani de relatie cu Irina Shayk, insa mai sunt si alte femei care au trecut prin viata portughezului. Nereida Gallardo s-a iubit cu Ronaldo chiar in perioada in care fotbalistul ar fi violat-o pe Kathryn Mayorga intr-o camera de hotel din Las Vegas.

Nereida spune ca Ronaldo nu e genul care ar aplica forta asupra unei femei.



"Cristiano m-a trat foarte bine cat am fost impreuna. Nu a fost niciodata agresiv cu mine - nici macar pe aproape. Nu il vad sa forteze pe cineva. Nu e un tip agresiv in pat", a spus ea.

Ea a fost intrebata daca ar fi dispusa sa spuna asta si la tribunal. "Pana acum nu am fost contactata, dar as vorbi cu siguranta in favoarea lui daca voi fi intrebata", a spus ea.