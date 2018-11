E GATA! Oferta de nerefuzat pentru Ibrahimovic! Conditiile pentru o revenire-spectacol in Europa

Zlatan Ibrahimovic se pregateste sa se intoarca in Europa!

Suedezul Zlatan Ibrahimovic a cucerit SUA si nu are de gand sa renunte, desi are 37 de ani! Atacantul e aproape de o revenire la Milan in aceasta iarna, cand e pauza in campionatul american.

Italienii sunt disperati si vor sa-i achite un salariu 2 milioane de euro pentru un contract pe cateva lui. Zlatan are insa o conditie: vrea sa joace la Milan din sezonul urmator, cu un salariu de 6 milioane de euro.

Leonardo a confirmat ca revenirea lui Zlatan e aproape de realizare si spera ca suedezul sa motiveze Milanul sa revina in elita fotbalului italian: "Este recunoscut faptul ca este aproape de o revenire la Milan, e un luptator si are puterea de a motiva lumea de pe teren si din tribune", a spus fostul mare jucator brazilian.

Zlatan a fost declarat cel mai bun nou jucator din SUA, dupa debutul fulminant de la LA Galaxy.