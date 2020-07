Doar Zlatan putea sa faca asta! Ce borna istorica a atins suedezul dupa ce a marcat in poarta Sampdoriei

Ibrahimovic a marcat o dubla si a oferit o pasa de gol in meciul contra Sampdoriei, castigat de "rossoneri" cu 4-1.

Dupa aceasta performanta el a devenit primul fotbalist din istorie, care a reusit sa marcheze 50 de goluri atat pentru Inter Milano cat si pentru AC Milan.

AC Milan si-a asigurat prezenta in cupele europene, fiind pe locul 6 in clasament, avand cu 4 puncte mai mult decat Napoli, ocupanta locului 7.

Milan va juca ultimul meci din acest sezon sambata, contra lui Cagliari. Zlatan s-a intors la AC Milan in iarna acestui an si a ajuns deja la 9 goluri marcate in Serie A.

Contractul suedezului expira la finalul acestui sezon, dar dupa jocul prestat, cel mai probabil, italienii ii vor oferi o noua intelegere.